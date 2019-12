Mariella Zanetti: “las únicas personas que pueden dar disciplina y enseñar civismo son los militares”

Mariella Zanetti confirmó su candidatura al Congreso, en las elecciones 2020, por el partido Vamos Perú. La intérprete de “Los Vilchez” comentó que su postulación se debe a que se quieres trabajar por el país.

En entrevista con Conoce a tu candidato, segmento exclusivo de Correo, Zanetti comentó lo siguiente: “Hay que juntarnos todos y hacer un consenso con las fuerzas armadas, porque yo estoy convencida de que las únicas personas que pueden dar disciplina y pueden enseñar civismo, amor a la patria son los militares porque están preparados para eso”, comentó Zanetti.

Luego continuó con: “Y el Estado, en vez de invertir en cárceles, en mantener a tanto sin vergüenza, delincuente y vago que agarran, deberían de seguir invirtiendo en las fuerzas armadas que además ya hay un presupuesto muy alto y que ellos, de alguna manera, trabajen para no solo castigarlos, sino reinsertarlos en la sociedad a esos jóvenes que, lamentablemente, vienen de una cadena de violencia y de maltrato".

MENSAJE A SUS DETRACTORES

La candidata al Congreso dejó un poderoso mensaje a sus detractores que la vienen criticando debido a su postulación para ganar un curul: “Me da pena, porque muchas mujeres inclusive, son las que me critican por el hecho de haber sido vedette. Yo les dijo a todos ellos, que soy una mujer preparada, trabajadora y el hecho de haber sido artista y que aún lo sigo siendo, me ha ayudado a conocer la realidad del Perú”.