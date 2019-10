Marina Mora desmiente que escondía pavo debajo de la cama y Jessica Newton les responde : "Que vaya al psicólogo"

Síguenos en Facebook

Marina Mora desmintió en una entrevista para diario Ojo que nunca escondió comida debajo de la cama cuando era concursante de certámenes de belleza tal como lo había confesado Jessica Newton en 'El Valor de la Verdad', sin embargo la organizadora de Miss Perú respondió.

“De querer ridiculizarme (esa fue su intención) Me sorprendió el nivel, el nivel de ataque. No es de gente que se maneje con respeto. Mentir de esa manera, tratar de ridiculizarme sin que yo le haya hecho nada. Jamás he hablado mal de ella como ser humano, ni hablado de sus cosas personales”, había dicho Marina Mora al mencionado diario.

En respuesta a esto, Jessica Newton declaró a Magaly TV: La Firme que hace tiempo no tiene un vínculo con ella y le recomendó ir al psicólogo.

"Tengo cosas más interesantes que hacer que contestarle a la gente que quiere hacerse famosa por conversaciones conmigo. Hace varios años que yo no tengo ninguna relación con ella", respondió Jessica Newton

"Que vaya al psicólogo, la verdad no tengo tiempo. La gente exitosa es la que se dedica a su propia vida", dijo Jessica Newton cuando le recordaron que Marina Mora señaló que quiso ridiculizarla.