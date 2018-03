Marina Mora responde tras consejos de Evelyn Vela sobre su relación con Renzo Spraggón (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Luego de que Evelyn Vela aseguró que Marina Mora "debe ir con cuidado" en su relación con el ex integrante de realities Renzo Spraggón, la ex reina de belleza se pronunció sobre el tema.

Días atrás, Evelyn Vela, quien tuvo un romance con el argentino, mencionó que tanto ella como Marina Mora estaban dando vida a Spraggón, pues él no tendría luz propia.

"Ella es buena persona y una linda chica. Si está saliendo con el chico, de repente es para vacilarse un rato, pero siempre tiene que ir con cuidado. Marina Mora y yo le estamos dando vida a ese muchacho, porque no existe ni tiene luz propia", dijo Evelyn Vela en declaraciones para Trome.

En entrevista para Jonnhy Padilla, de Correo, Marina Mora respondió que ella no juzgará la vida de Evelyn Vela, pero que le basta ver qué es lo que viene hablando la ex vedette de Spraggón.

"Yo no quiero juzgar la vida de ella, no me quiero meter en su vida personal, ni en su vida pública. Me basta solamente lo que está haciendo ahorita ella con él y en los consejos que me está dando a mi. (Evelyn Vela) lo viene atacando gratis porque él no ha respondido durante todo este tiempo, desde que salió el ampay. Ayer ha sido la primera vez que ha respondido. Antes, él dice una cosa y ella dice otra, y yo me baso en cómo está actuando ella y cómo está actuando él", dijo Marina Mora.

"Yo no tengo una bola de cristal para saber qué tiene la otra persona en la cabeza pero los actos y lo que yo he visto de este chico no es así. Yo me baso en lo que veo, en lo que he visto antes de comenzar a salir con él", explicó la ex figura de pasarelas.