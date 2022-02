Mario Domm, compositor, vocalista y líder de “Camila”, la banda que integra junto a Pablo Hurtado y que este 14 tocará en el Jockey Club”, considera que a la hora de escribir canciones se maneja entre la disciplina y la libertad. “Siento que es mitad y mitad. Ahora que me pidieron una canción para Christina Aguilera me dijeron deja todo y concéntrate en eso. Fue así que me metí al estudio y no paré hasta escribir siete canciones que se las mandé. Finalmente me grabó una en su último disco en español y estoy contento”, dice el creador de éxitos para Thalía y Alejandra Guzmán.

¿Y la musa qué llega en cualquier momento dónde queda?

También soy de ese tipo de compositores que anda por la vida tranquilo, se le ocurre una idea y la apunta en su teléfono. Luego, al otro día en la sesión de producción la desarrollo, escucho los llamados muy poderosos de la voz, de la inspiración y ahí es cuando siento que viene todo; la música y la letra. Como decía Manzanero: ‘La musa llega, pero cuando estás trabajando’, entonces siempre estoy con un piano, una guitarra y una grabadora.

La musa que te acompaña sigue siendo fiel a tus raíces y principios musicales.

Es un estilo que tiene que ver mucho con lo que uno hace, esa convicción que no se debe perder. Lo que quiero decir es que ha sido natural porque Pablo (Hurtado) y yo sabemos que somos músicos, no por casualidad, sino porque de verdad amamos el arte y el oficio, pero sí estamos abiertos a cambiar, obviamente si es parte de una evolución natural. Por ejemplo, si Pablo se pone a explorar reguetón, se vuelve un máster y me contagia esa energía, y eso es genuino lo hacemos. Pero si no nos va a hacer felices y en el escenario se va a notar, si algo no nos gusta, manchar la carrera con un poco de prostitución musical no se nos antoja.

Las exploraciones y fusiones en la música deben hacerse a partir de la honestidad, no por la moda.

Pablo Hurtado: Sí, totalmente, en nuestro caso amamos mucho la música, lo que hacemos y nos lo tomamos muy en serio y de alguna manera es el llamado que nos dio la vida. Hacemos la música que queremos desde un origen de honestidad y desde una necesidad de expresión, tenemos ciertas influencias musicales que es el marco en el cual nos desarrollamos, no estamos tratando de encajar en una tendencia o perseguir una moda.

¿Qué opinan de algunos de sus colegas que cuestionan al género urbano afirmando que es la degeneración de la música?

Pablo Hurtado: No me parece válido minimizar, simplemente es cuestión de gustos, opiniones, cultura y épocas, creo que cuando empezó el jazz la gente del clásico decía: ¿Qué es eso? Es la música de los cabarets. En el rock igual, los papás de mis papás decían: ¿Quiénes son esos greñudos de los Beatles? Hacen puro escándalo. Siempre habrá una generación que se opone al cambio y a las propuestas nuevas, no se trata de minimizar, sino de aceptar otro tipo de expresiones y que la música va a seguir cambiando. Te guste o no habrá cosas nuevas que quizás más adelante van a ser recordadas como algo bueno.

No hay que negarse al cambio...

Mario Domm: Desde que comenzamos con Camila lo hemos hecho y seguimos. Mucha gente cree que una banda la tiene difícil cuando recién empieza, realmente una banda la tiene difícil cuando ya tiene 20 años.

¿Los cantautores que están creando temas en el pop clásico se están volviendo seres en extinción?

Mario Domm: Está cambiando la manera, pero tendrán que ver la forma de que repartan el dinero para que alcance para 15 compositores, porque ahora esa es la tendencia. Pablo y yo hicimos un ejercicio en Miami y éramos 5 en un estudios, se gana una riqueza de estilos, es como una ensalada con diversos ingredientes, y salen cosas divertidas.

¿De la forma en la que están cambiando los tiempos, los cantantes y bandas deben explotarse también como un producto?

Pablo Hurtado: Pienso que hoy con las redes sociales, al artista o al músico no se le espera que solamente

haga música, sino que se espera que esté creando contenido y eso incluye videos, historias. Antes un músico producía un disco, lo lanzaba, lo promocionaba y se desaparecía, hoy no es así, se espera que el artista se promueva todo el tiempo y bueno es algo a lo que también nos hemos ido adaptando.

Camila

Integrado por Mario Domm, compositor de la mayoría de las canciones de la banda y el músico Pablo Hurtado, guitarrista. Entre sus éxitos se incluyen “Mientes”, “Aléjate de mí”, “Todo cambió”, entre otros populares hits románticos.