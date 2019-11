Mario Hart se muestra a favor de las posibles candidaturas de Monique Pardo y Mariella Zanetti al Congreso

Síguenos en Facebook

Mario Hart se refirió a las posibles candidaturas de Mariella Zanetti y Monique Pardo para la elecciones congresales de enero del 2020 y reveló que por su parte no postulará esta vez porque aún no se siente preparado para desempeñarse en un cargo público.

"Ellas tienen derecho de postular, no hay que mirarlas por debajo del hombro porque son artistas", dijo el esposo de Korina Rivadeneira sobre las iniciativas tomadas por las exvedettes.

Además llamó a hacer una reflexión sobre las nuevos congresistas para el periodo 2020-2021. "Le recomiendo a los votantes que se informen bien y analicen, para que no pase lo mismo que pasó con nuestro antiguo Congreso", señaló.

Descarta postulación

"No me siento preparado para hacerme de un cargo político (...) lo que no quita que más adelante me pueda llamar la atención, y con la debida preparación pueda tentarlo", dijo anteriormente al programa "Enredados" de Radio Capital.

Anteriores postulaciones

Recordemos que el año 2018, Mario Hart, oficializó su candidatura como regidor para el partido Perú Patria Segura del exaspirante al sillón de Lima, Renzo Reggiardo.

Una semana antes del día de las elecciones, el piloto renunció a la lista a través de un comunicado porque aseguró que ser 'combatiente' no era compatible con la política.

El año 2016, el ex presidente Alan García convocó a Mario Hart para el Congreso, sin embargo esto no prosperó.