Mario Hart sobre caso Nicola Porcella: "Uno hace una estupidez y todos caemos en el mismo saco"

Mario Hart estuvo en el programa radial de Mónica Cabrejos y se pronunció sobre los polémicos videos que protagonizó Nicola Porcella con su expareja Angie Arizaga en una discoteca.

El piloto de autos y exchico reality no pudo ocultar su molestia ya que a los llamados 'chicos reality' se les suele juzgar a todos por igual, pese a que el error sea solo de una persona.

"Hay cosas que no puedo controlar: yo no puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno. Entonces, todos pueden tener un comportamiento ejemplar, estar portándose bien y de repente uno hace una estupidez y todos nuevamente caemos en el mismo saco de 'los calabacitas', de 'los agresivos'", comentó Mario Hart en el programa 'Al diván con Mónica'.

Asimismo, el esposo de Korina Rivadeneira señaló que controlar el comportamiento de un grupo de chicos reality es muy complicado y reveló que lo estereotipos que existen sobre ellos lo motivó a alejarse de ese mundo.

"Es muy difícil tener controlados a 20 chicos jóvenes, simpáticos, ganando dinero, expuestos a millones de cosas porque en algún momento uno va a caer. Hoy en día, todo está muy expuesto a través de las redes sociales y es muy difícil", agregó Mario Hart.