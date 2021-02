El capitán de los combatientes de ‘Esto es guerra’, Mario Hart intentó trolear a Korina Rivadenaira en sus historias de Instagram, pero salió mal parado.

Todo ocurrió cuando la actriz de la exitosa novela ‘Princesas’ se estaba quejando con sus seguidores en Instagram de su falta de memoria.

“Estoy dormida, no puedo conciliar el sueño… Tengo unas lagunas mentales espectaculares, se me olvida todo. Estoy haciendo cosas y de la nada entro en un estado de que se me blanquea la mente. No sé lo que estoy haciendo. No sé dónde estoy, no me acuerdo de nada”, dijo Korina Rivadeneira.

“Así es cuando uno es madre porque cuando uno es padre es feliz. (Mario) acaba de dormir tres horas y fresh”, añadió Korina. A lo que Mario de inmediato señaló: “Es que estás envejeciendo. Estás vieja”.

Korina Rivadeneira no perdió el tiempo y le envió tremenda mirada y contestó rápidamente: “Viejas tus nalgas”. Mientras su familia no dejaba de reírse de la respuesta de la actriz.

