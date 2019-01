Mario Hart a Korina Rivadeneira: "Si no llega un bebé este 2019, me divorcio" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mario Hart y Korina Rivadeneira estuvieron como invitados en el programa 'En boca de todos' y hablaron sobre sus planes de convertirse en padres por primera vez.

Sin embargo, fue el piloto de autos de carrera quien sorprendió con su respuesta al ser consultado por Ricardo Rondón sobre sus deseos de ser padre este año.

"Ya le he puesto un ultimátum (a Korina Rivadeneira). Si no llega (un bebé) este 2019, me divorcio. Se acaba todo", comentó Mario Hart causando revuelo en el set del programa.

Asimismo, el exchico reality reveló que si su primer hijo es varón ya tienen planeado llamarlo Mario, al igual que él y su papá.

"Si es mujer, a mí me gustaría que se llame Luna o Alana. Me gustan esos dos nombres", expresó por su parte la modelo venezolana.