Mario Hart responde sobre una posible postulación a las próximas Elecciones del 2020

En medio de la coyuntura política que se vive en el Perú, Mario Hart fue consultado durante una entrevista sobre sus pretensiones de incursionar en la política para las próximas elecciones generales del 2020.

“He sido tentado en diferentes oportunidades, no solo para el Congreso, para lanzarme como congresista, sino como regidor en algún momento (...) Me interesó en algún momento las propuestas que me hicieron de lo que podría yo llegar a hacer, enfocarme en el deporte, apoyar a los deportistas”, comentó el también piloto de autos en entrevista para el programa ‘Enredados’ de Radio Capital.

Sin embargo, el esposo de Korina Rivadeneira descartó por el momento postularse para las próximas elecciones parlamentarias que han sido fijadas para el 26 de enero del 2020.

“Yo creo que por ahora no es el momento (postular a las elecciones), no me llama mucho la atención, no me siento preparado como para hacerme de un cargo político (...) lo que no quita que más adelante, a lo mejor, me pueda llamar la atención, y con la debida preparación... pueda tentarlo“, agregó el exchico reality.