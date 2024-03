Mario Hart sigue acaparando portadas en los medios de espectáculo y esta vez, lo hace con el lanzamiento de su nuevo tema “Lo que necesito”, que grabó junto al colombiano Kevin Roldán y que ya se encuentra en todas las plataformas musicales digitales.

“Me animé a escribirle para hacer un tema y me sorprendí que me contestara con una respuesta positiva. Nos pusimos a trabajar en el tema y a cuadrar tiempos para poder llevarlo a cabo”, expresó Mario Hart.

El conductor de TV también resaltó el talento y el profesionalismo de Kevin Roldán. “Conectamos bastante rápido y eso se muestra en el resultado de la canción”

Mario ha señalado que este 2024 es clave en su faceta en el género urbano para llevar su música al siguiente nivel. Además, confirmó que este tema musical tendrá un videoclip.

El cantante peruano sostuvo que esta es la primera sorpresa del año y que se vienen más colaboraciones de nivel

La canción “Lo que necesito” lo compuso Sirboss y trata de un enamoramiento a primera vista.





