Denuncia secuestro. El empresario Mario Irivarren se comunicó con el programa “Amor y Fuego” para pedir ayuda tras la desaparición del hijo de su socia, Evelyn Jiménez, durante la tarde de este 24 de agosto.

Según comentó el chico reality, el menor fue abordado por una misteriosa mujer en la vía pública, a quien siguió en dirección contraria a las cámaras de seguridad. Las grabaciones previas corroboran lo manifestado por el también modelo.

“Me imagino que Evelyn y la policía están medio de una gestión. He intentado llamarla pero no me contesta, además está completamente desesperada”, afirmó Irivarren.

La expareja de Vania Bludau también compartió un número telefónico (902 118 310) para recibir cualquier información sobre el menor.

LO MÁS VISTO:

VIDEO RECOMENDADO

VUELOS LOW COST: así se viaja en un avión ecológico en el Perú a bajo costo