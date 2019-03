Mario Irivarren habló tras el ingreso de Ivana Yturbe a 'Esto es Guerra' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mario Irivarren fue uno de los más sorprendidos al ver a Ivana Yturbe en el set de Esto es Guerra como una de los nuevos 'jales' que ingresarán al reality.

"Sonrío de la situación. Me causó cierta risa, porque no me lo imaginaba. Yo pensaba que iba a entrar Michela, Michelle, Melissa, pero nadie se imaginaba que era Ivana y yo tampoco te lo juro", comentó el chico reality sobre el ingreso de su expareja.

Asimismo, el capitán de 'Los retadores' aseguró que en caso Ivana Yturbe integre su equipo, él mantendrá la misma exigencia al momento de competir.

"La misma actitud la tendré con Ivana como la tengo con todos mis competidores si es que es parte del equipo", sostuvo el también modelo.