Mario Irivarren sobre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero: "No les guardo rencor"

Síguenos en Facebook

Mario Irivarren se sometió a las preguntas que le hicieron sus compañeros del reality y no tuvo problemas en referirse a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, futbolistas que se vincularon sentimentalmente con sus exparejas.

“No tendría por qué tenerle rencor, ¿de qué podría culparlo? de conocer a una chica guapa, soltera y enamorarse o querer conquistarla, no le encuentro sentido. La misma situación es con Paolo”, respondió Mario Irivarren en 'El Confesionario'.

Asimismo, el integrante de Esto es Guerra resaltó que a diferencia de lo que piensan muchas personas, él se siente afortunado por las relaciones que ha tenido.

“Creo que he sido afortunado. He tenido la fortuna de estar con mujeres hermosas, que cualquier hombre quisiera tener la posibilidad de estar. La vida me permitió que así sea y que hayamos terminado la relación no tiene nada de malo ni raro”, agregó el modelo.

Al ser consultado sobre si le dolió más la ruptura con Alondra García Miró que con Ivana Yturbe, Mario Irivarren aclaró a qué se debe ese rumor.

“Tengo la fortuna de jactarme de tener una gran fortaleza emocional y a mí este tema de las rupturas no me incomodan, no me afectan, no me ponen mal. Creo que es parte del ciclo de la vida. Lo que sí fue distinto es que cuando terminé con Alondra yo me rompí el pie. La pasé muy mal, no solo emocional sino dolor físico... Lo que fue difícil fue recuperarme del momento, de la lesión, del dolor, la frustración, fue una etapa difícil”, explicó el chico reality.