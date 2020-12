Mario Irivarren y Vania Bludau se reencontraron en Miami para recibir Navidad y Año nuevo juntos. La flamante pareja no ha dejado de mostrar su amor en las redes sociales y esta vez no fue la excepción, ya que el chico reality mostró el regalo que la modelo le dio por fiestas.

“Quiero mostrarles cuál fue el regalo que me dio mi amorcito y fue uno de los mejores regalos que me han dado y no me lo esperaba y es una cámara fotográfica y es una profesional”, comentó el chico reality en una de sus historias de Instagram.

Luego continuó con: “le comente que quería tomar fotos de mejor calidad y no con el celular, sino con la cámara Gracias al asesoramiento de Ernesto Jiménez”.

Mario Irivarren sorprende a la madre de Vania Bludau por Navidad

Mario no quiso llegar a casa de Vania por Navidad sin hacerle una divertida sorpresa a su suegra, Nuria Ubidia, madre de la modelo. Así se vio en el video que el combatiente compartió en su cuenta de Instagram.

Mario se colocó en el pecho un papel de regalo mientras Vania le avisa a su mamá que le tiene una sorpresa, tras abrir la puerta aparece Mario y abraza a su suegra con mucho cariño mientras ella no deja de reírse.