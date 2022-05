Se muestra agradecido. El influencer Mario Irrivarren usó sus redes sociales para “agradecer” el apoyo de sus seguidores tras el escándalo suscitado con su expareja Vania Bludau.

Como se recuerda, la también influencer y modelo dejó entrever, en diversas ocasiones, que el ex chico reality la agredió psicológica y físicamente durante su pasada relación.

“Se trepó del mueble para agarrarme del cuello. Está mal lo que dice. Mis amigas estaban al costado y no me gritaba, él me insultaba. Realmente me sorprende”, manifestó Bludau días atrás a través de mensajes con el programa “Amor y Fuego”.

Frente a dichas afirmaciones, Irrivarren no ha reconocido que dicha situación violenta sí ocurrió, sin embargo, en otras declaraciones se ha referido a su carácter. “Cuando yo me molesto, yo grito y me pongo colérico”, precisó hace unos días.

“Muchas gracias por todos sus mensajes. Estoy gratamente sorprendido de la cantidad de mensajes cargados amor y buena vibra que he recibido, les soy sincero, no me lo esperaba (…) He intentado leer todos sus mensajes pero es imposible (…) solo les puedo decir gracias, me voy con una sonrisa en el alma”, escribió el modelo mediante su cuenta de Instagram.