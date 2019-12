Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler estuvieron en la final de “Masterchef Celebrity”

Síguenos en Facebook

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fueron los invitados de lujo de la final de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity en España.

La pareja asistió al set de TVE para apoyar a Tamara Falcó, hija de la pareja del Nobel, y quien fue una de las participantes de esta edición.

No le gustan nada los platos y no sabía si iba a venir o no", fue el comentario de Tamara, bastante sorprendida con la presencia de su madre.

Al ser consultada sobre el talento de su hija para la cocina, Isabel Preysler contó que lo heredó de su abuela y que nunca la había visto tan dedicada a una actividad, ni cuando estaba en el colegio.

"Tamara ha heredado la mano con la cocina de su abuela. Ha estudiado más desde que está en MasterChef que cuando iba al colegio", contó Preysler.

Mario Vargas Llosa también se animó a contar sobre el comportamiento de la hija de su pareja Isabel Preysler desde que ingresó a Masterchef Celebrity.

Estos dos meses y medio, Tamara ha estado concentrada día y noche en la cocina y nos ha dejado a Isabel y a mí sorprendidos, porque ella suele ser más voluble, pero esto se lo ha tomado con gran seriedad, reveló el escritor peruano.