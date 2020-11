La actriz Marisol Aguirre afirma que en estos últimos años ha logrado desmarcarse del papel de “pituca” en el que había sido encasillada en la ficción nacional, y con su personaje de “Viruca”, en el melodrama “Mi vida sin ti” ha tenido la oportunidad de encarnar a una antagonista muy perversa.

“Ha sido un regalo de la vida, porque nunca había hecho así de mala, malvada, que todo el mundo me odie, jamás. Ha sido una cosa muy maravillosa y divertida, la he amado desde el comienzo”, confiesa Aguirre.

En algún momento revelaste que te sentías encasillada con el papel de “pituca” en la televisión peruana...

En el teatro he hecho cosas muy diversas, pero en la tele había cierto encasillamiento que ya se rompió felizmente, así que estoy muy contenta.

¿Termina “Mi vida sin ti”, ¿quieres tomarte algunos meses de descanso?

No, no quiero parar, quiero trabajar siempre en lo mío, quiero trabajar como actriz, toda la vida ha sido mi mayor anhelo.

¿Eso se debe a que hace años la maternidad te forzó a un alejamiento prolongado de la actividad artística?

Sí, claro, yo dejé de trabajar por mucho tiempo, pero gracias a Dios en los últimos años siempre he estado trabajando en teatro o televisión, y espero continuar así.

¿Ya hay algunas propuestas?

Lamentablemente, ahora no se puede hacer teatro, tengo una propuesta para el próximo año de una obra virtual, pero todavía no leo la obra.

Hablando de teatro virtual, ¿te divierte?

Normalmente por la noche ya no se puede hacer nada, y el teatro virtual es una opción maravillosa para un viernes o un sábado: un traguito y una obra de verdad te hacen la noche.

Aunque existe una pequeña controversia entre tus colegas, porque algunos se resisten a llamarlo teatro.

No es lo mismo, definitivamente. Sentir la energía del espectador en vivo, ahí a lado tuyo es otra cosa, pero vivimos en un mundo recontra virtual y hasta las reuniones son así. Si no vamos a tener teatro, en uno o dos años, por lo menos poder verlo a través de la computadora me parece una forma de acercarse a él.

Tus hijos pasaron una buena temporada con su papá (Christian Meier).

Mis dos hijas ya llegaron a Lima, así que estoy ansiosa por llegar a mi casa a pasar tiempo con ellas. Una vive en Inglaterra pero ha venido de vacaciones y felizmente se queda hasta enero, entonces si la voy a poder disfrutar bastante y la otra sí vive conmigo.

Tu hijo Stefano viene de a poquitos abriéndose camino en el exterior...

La verdad que me siento muy orgullosa, ha hecho cortos, siempre está metido en la música, ha tenido algunas cositas en películas, siempre está haciendo castings: es un proceso porque hay mucha competencia pero ya llegará pronto el día que le caiga un papel grande.

Y en el plano sentimental, ¿la Marisol de 2020 está lista para volver a amar?

Yo siempre estoy lista para volver a amar. He tenido una relación larga como de cuatro años, pero mientras más años tengo, menos me provoca convivir con alguien, eso no significa que no pueda amar a una persona.

¿Por qué no a la convivencia?

Tengo manías y cada vez soporto menos las manías del otro y prefiero estar en mi espacio, pero sí amar. Si alguna vez quisiera convivir con alguien o casarme -que es igual- siempre digo que voy a tener dos cuartos: mi cuarto y el cuarto de pareja, y así estamos juntos mientras queremos. No estoy dispuesta a soportar esas cosas que no quiero y que el otro tampoco.

Marisol Aguirre Morales

49 años. Debutó en la televisión, en 1992 conduciendo Locademia de TV, junto a Sergio Galliani. Tras un prolongado periodo de ausencia, retornó a la ficción con en la teleserie juvenil Esta sociedad 2.