La tragedia rondó un concierto realizado por la cantante Marisol, más conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, en un club campestre de la ciudad de Casma.

Según informó el noticiero de ATV+, en el lugar habían al menos 1500 asistentes, quienes salieron corriendo del club campestre al percatarse de las grandes lenguas de fuego.

Marisol se salva de incendio en concierto en Casma. (Fuente: ATV+)

Asimismo, la cantante de cumbia fue auxiliada por su personal de seguridad para ser retirada del escenario por la parte posterior del escenario y ponerla a buen recaudo.

Afortunadamente, el siniestro no dejó ninguna persona herida ni fallecidos que lamentar y pudo ser controlado gracias a los camiones cisternas de la Municipalidad de Casma.

Por otro lado, la Policía se encuentra investigando las causas del incendio que logró ser controlado poco tiempo después.

Marisol revela que está en proceso de divorcio

La cantante de cumbia Marisol, ‘La faraona de la cumbia’, reveló en el programa ‘Mujeres al Mando’ que se encuentra en proceso de divorcio y que si hasta ahora no se divorció fue por un tema de bienes.

“Sí sigo casada, pero muy pronto estaré divorciada legalmente. Como hay intereses es por eso que yo no me he podido divorciado hasta ahora para solucionar estos problemas y ya por otras vías, se verán los intereses personales que tenemos ambos”, contó la artista.

Además, Marisol contó que la separación se da también por el bienestar de su hijo. “Muy pronto estaré soltera totalmente y bueno para delante. En este proceso de divorcio tenemos ya casi dos años. Por el bienestar de nuestro hijo, los padres tienen que estar bien y llevarse bien”, señaló.

