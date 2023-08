Marisol decidió salir al frente para defenderse tras ser acusada de ser la amante de su expareja George Núñez, padre de su primer hijo. Como se recuerda, Ángela Vera, primera pareja del padre de su hijo, acusó a la ‘Faraona de la Cumbia’.

La artista resaltó que es una dama y dichas difamaciones la han afectado. “ Yo no lo soy (una rompedora de hogares). A mí nadie me sacó de los pelos, quien no te conoce no puede juzgarte. Yo no voy a contestar, yo siempre he dicho que soy una dama ”, expresó.

Por otro lado, señaló que tomará acciones legales contra Ángela Vera y Yolanda Medina por afirmar que ella fue amante de su expareja.

“ Llegaré hasta las últimas consecuencias porque mi honor nadie lo puede manchar de esa manera. Voy a ir hasta el final porque nadie puede ir por la calle tildando a la gente como uno quiere, hacer leña contra una persona sin pensar en su familia. Han querido hacer trizas mi carrera y no lo han logrado ”, sostuvo.

