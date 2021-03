La cantante de cumbia Marisol, ‘La faraona de la cumbia’, reveló en el programa ‘Mujeres al Mando’ que se encuentra en proceso de divorcio y que si hasta ahora no se divorció fue por un tema de bienes.

“Sí sigo casada, pero muy pronto estaré divorciada legalmente. Como hay intereses es por eso que yo no me he podido divorciado hasta ahora para solucionar estos problemas y ya por otras vías, se verán los intereses personales que tenemos ambos”, contó la artista.

Además, Marisol contó que la separación se da también por el bienestar de su hijo. “Muy pronto estaré soltera totalmente y bueno para delante. En este proceso de divorcio tenemos ya casi dos años. Por el bienestar de nuestro hijo, los padres tienen que estar bien y llevarse bien”, señaló

Marisol revela que está en proceso de divorcio: “Muy pronto estaré soltera” (VIDEO)- Correo

La cantante no reveló los motivos de su separación sin embargo habló de la infidelidad cuando Maricarmen Marín le hizo una preguntas al respecto.

