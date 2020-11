Para Maritere Braschi, es positivo que haya habido un consenso en torno a la elección del nuevo presidente Francisco Sagasti, porque era importante tener un líder en el Ejecutivo que no generara anticuerpos.

escenario. “Tiene un reto muy difícil por delante, va a tener que tomar decisiones complicadas en un contexto de pandemia”, remarca la conductora de la edición matinal de “Latina Noticias 90”.

“Creo que la gente está con ganas de ‘voltear la página’ y, por supuesto, atentos a lo que se haga desde el Congreso y desde el Gobierno. Aunque también tenemos que ponernos a trabajar para poder sacar adelante el proyecto país”, aconseja la experiementada periodista.

marchas. Respecto a las multitudinarias manfiestaciones que logró convocar la ahora llamada “Generación del bicentenario”, Braschi afirma que los jóvenes han demostrado ser una generación que puede ponerse de acuerdo rápidamente para tomar acciones puntuales y concretas en beneficio del país.

“Nos han demostrado que son capaces de ponerse de acuerdo a través de las redes, de generar una acción rápida. En ese sentido, la lección que nos dejan a todos, es un llamado de atención. Desde donde se toman las decisiones muchas veces hay una desconexión con lo que realmente necesita la población”, reflexiona la presentadora de noticias sobre el proceder de algunos políticos.

INDEPENDENCIA. Respecto a algunos cuestionamientos que rondaban principalmente en redes sociales, acusando a algunos periodistas de actuar como “guaripoleras” del Gobierno del expresidente Martín Vizcarra, Maritere marcó distancias precisando que no tiene ningún tipo de militancia, ni está digitada por ningún interés.

“No soy empleada de ningún organismo del Estado, no le debo nada a nadie y nadie me paga por decir tal o cual cosa. Tengo mucho respeto por la población en general y por todos los que nos escuchan diariamente y tengo -claramente- una posición sobre todos los diversos temas, pero no algún tipo de militancia”, enfatizó.

“En más de 30 años de carrera jamás he tenido una denuncia ni acusación en ese sentido. Puedo hablar con toda claridad y desde la honestidad mi trabajo limpio: yo puedo tener una idea y la gente puede estar de acuerdo o no, pero no estoy digitada por nadie”, acotó.