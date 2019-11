Gira en Latinoamérica de Maroon 5 no incluye Perú

El grupo estadounidense Maroon 5 anunció este lunes conciertos en Uruguay, Argentina y Colombia para marzo de 2020 dentro de una gira destinada a buscar nuevas inspiraciones para su séptimo álbum de estudio, que todavía se está produciendo.

La sorpresa fue que, la banda estará en Latinoamérica, y dejó fuera de su lista a los fans peruanos. En Twitter, el grupo anunció este lunes las nuevas fechas de conciertos: el 10 de marzo en Montevideo (Uruguay), el 12 de ese mismo mes en Buenos Aires (Argentina) y el 14 en Bogotá (Colombia).

Empezaremos el 2020 en Latinoamérica, celebró la popular banda musical en Twitter.

Starting 2020 in LATAM.

March 10th- Montevideo, Uruguay. March 12th- Buenos Aires, Argentina March 14th- Bogota, Colombia. For more info, head to https://t.co/GmFeLANq0p pic.twitter.com/yvaWR1GC4F