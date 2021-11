El periodista argentino Martín Liberman respondió, mediante su cuenta oficial de Twitter, al panelista del programa deportivo ‘Al Ángulo’ José Chávarri, quien lo cuestionó por sus duras críticas contra los futbolistas de la selección peruana Luis Advíncula y Carlos Zambrano, ambos pertenecientes a la escuadra de Boca Juniors.

Todo inició cuando el comunicador peruano envió una indirecta en la mencionada red social sobre las declaraciones del extranjero sobre los seleccionados del equipo dirigido por Ricardo Gareca.

“Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde ‘un estilo’ o ‘el no me gusta’. El periodismo no trata de eso, es mucho más”, escribió el panelista del espacio que se transmite por Movistar Deportes.

MIRA AQUÍ: Claudio Pizarro se desempeña como analista de los partidos de la Bundesliga

“No fue un debate, sino una entrevista. Además, debatir con alguien que no tiene mas argumentos que el ‘es flojito’ o ‘no hay ciencia cierta’ o ‘si regresa de Europa es porque es malo’, en mi opinión no soporta su análisis”, agregó.

Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo.

Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde "un estilo" o "el no me gusta". El periodismo no trata de eso, es mucho más. — Jose Chavarri (@Jose_Chavarri) November 6, 2021

RESPUESTA DE MARTÍN LIBERMAN

Ante esto, el periodista argentino preguntó el porqué lo cuestionaban por Twitter y no directamente en el programa deportivo, y calificó de “desagradecido” al panelista de ‘Al Ángulo’.

“Ja, ja, ja, dicen por acá lo que ayer no me dijeron en la cara. ¿Quieres un debate abierto de fútbol? Mira la charla que doy el martes. Eres un desagradecido. ¿Encima que dispenso mi tiempo, me ‘cuestionas’ en Twitter sin arrobarme? No tienes un código, maestro. Saludos”, contestó Martín Liberman.

Jajajajaa dicen x acá lo que ayer no me dijeron en la cara. Queres un debate abierto de fútbol? Mira la charla q doy el Martes. Sos un desagradecido. Encima q dispenso mi tiempo me “cuestionas” en twitter sin arrobarme? No tenes 1 código maestro. Saludos https://t.co/0lC5rOX0mi — Martin Liberman (@libermanmartin) November 6, 2021

VIDEO RECOMENDADO