Cuando a fines del año pasado, Mathías Brivio no renovó contrato para un año más con “Esto es guerra”, muchos no entendieron su decisión; a la que calificaron como “una locura”. Pero él tenía motivos de peso, el principal: su familia. Necesitaba estar más cerca de ellos, no verlos por días, mientras de lunes a viernes estaba encerrado en un set de televisión.

“Es irónico, el darle el peso a la familia, a la casa, eso fue lo que me motivó y eso es lo que estoy viviendo ahora. Nunca imaginé vivir esto de manera tan fuerte hoy que estamos todo el día juntos”, dice el flamante conductor de “La Máscara” por Latina.

Me imagino que te decían; ¿Cómo te vas del mejor canal y el programa número uno?

Hay gente que no lo entiende y no lo va a entender, es una decisión que cualquiera que la ve de afuera no la procesa. Hay que tener en cuenta que Esto es Guerra es un programa que es todos los días, un horario complicado, había que ir a Pachacamac. Fueron una serie de cosas que a mí me fueron diciendo que era el momento de poner el freno. Aposté y creo que no me equivoqué.

Sentiste que habías cumplido un ciclo...

Así es, y que ya me tocaba dar un paso al costado. Sabía que había hecho las cosas bien y que tenía que retirarme para que otra persona ocupe mi lugar.

Momentos difíciles los que estamos pasando, épocas en las que todos estamos replanteando nuestras vidas...

Estamos reafirmando qué cosas de verdad valen la pena y qué no. Algo tan elemental como un abrazo o un beso, vale muchísimo mas de lo que valía antes, poder juntarte con amigos, Qué tanto importa tener diez carros, aviones privados, si al final somos nada en el universo.

Una cachetada para el ego. Para aquellos que se creen estar por encima de todos, en el mundo del espectáculo abundan...

Creo que en todos lados, más allá de la televisión, es una cachetada para el que se creía el mejor abogado, el mejor médico, es un golpe al ego de todos, no necesariamente a los del espectáculo. Creo es un golpe al ego inflado de la humanidad, por allí va el tema.

Quizá porque vienes de las canteras del periodismo a ti no se te subieron los humos. ¿O sí?

No a Dios gracias. Este año cumplo 21 en la televisión, he venido desde abajo, de practicante a reportero, luego a conductor. Yo siempre digo que sigo corriendo una maratón en la que nunca dejas de correr y de aprender. Es una maratón lo que vivo en la televisión y me hace saber lo que soy, donde estoy, de dónde vengo, y la gente que me conoce sabe que yo nunca he cambiado en mi forma de ser.

Cuando decides salir de América, ¿ya tenías la oferta de Latina para conducir “La Máscara”?

Todo fue después que yo me retiré del canal, porque yo lo he dicho varias veces, no renuncié. Lo que sucedió fue que no renové mi contrato y le dije a la producción que no iba a continuar más. En base a eso, fue que empecé a hablar con la gente que le interesaría contar conmigo.

Conduces un programa que es un formato de mucho éxito. ¿Cómo ves la evolución de la televisión en la señal abierta?

Si me hacías esa pregunta antes, te podría haber dado una respuesta precisa. Ahora ya no tengo idea de cómo va a ser la televisión, cómo van a ser los conciertos, cómo ir a un estadio de fútbol, cuál será el futuro del teatro, del cine. Las cosas van a cambiar hasta para saber cómo vas a salir a comer con tu familia. Hay mil cosas que ahorita nos vamos a tener que replantear, sobre todo las industrias ligadas al entretenimiento.

Perfil

Mathías Brivio, conductor y periodista

Se inició en el periodismo en América Noticias y pasó por todos los programas periodísticos del canal. Como conductor debutó en “América Hoy” junto a Fiorella Rodríguez y después se mudó a ATV.