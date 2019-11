Mathías Brivio tras polémica: "Ya que está tan de moda el término, son los anclas de ‘Combate’” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Los conductores de 'Esto es Guerra' se sumaron a las figuras que han comentado o hecho referencia al tema de las 'anclas' de la Teletón, luego de la polémica que se ha generado por el supuesto veto a Tula Rodríguez de parte de Gisela Valcárcel.

Todo ocurrió cuando Gian Piero Díaz y Mathías Brivio se encontraban debatiendo sobre la lealtad que existe entre los integrantes de los equipos del reality.

“En el equipo de ‘Los Combatientes’ hay dos personas que son fundadores del programa. Que estuvieron desde el primer día, que son Mario e Israel. Ya que está tan de moda el término, son los anclas de ‘Combate’”, dijo Mathías Brivio ocasionando que su compañero soltara una risa ante las cámaras.

Sin embargo, no tuvo reparos en utilizar nuevamente el polémico término durante su discurso. "Gino, efectivamente, es un histórico del programa. Pero no es un fundador como lo es Israel. Claro, Gino también es un ancla de 'Esto es Guerra', pero no tan ancla como Israel", agregó Brivio.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel ha sido señalada como una de las 'anclas' de la Teletón, motivo por el cual se habría dado la ausencia de las figuras de ProTV, productora del reality juvenil.