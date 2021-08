La muerte de un joven actor ha paralizado al mundo del espectáculo. Se trata de Matthew Mindler, el intérprete que se ganó el corazón del público con su participación en la comedia “Our Idiot Brother”, donde dio vida al pequeño River, allá por el 2011.

Mindler saltó a la fama cuando sólo era un niño y, después del gran éxito que tuvo con “Nuestro estúpido hermano”, no fue mucho lo que se supo de él. Entre el 2013 y 2016 participó en algunos cortometrajes; así como en el programa “Last Week Tonight with John Oliver” y la película “Chad: An American Boy”.

Desde ese año, Mindler mantuvo un perfil fuera de las cámaras, hasta que el pasado 26 de agosto la cuenta de Instagram de su universidad hizo pública la búsqueda de su paradero. A continuación, conoce todos los detalles.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VIERON CON VIDA?

Según la información compartida por la Universidad Millersville de Pensilvania, la última vez que se vio al actor de 19 años fue el martes 24 de agosto cuando las cámaras de sus instalaciones lo captaron caminando por uno de sus pasillos. El joven había asistido a clases el lunes y martes, más no el resto de días, lo que llamó la atención de sus compañeros y familia.

“Matt fue visto por última vez caminando desde su residencia, West Villages, hacia el área de estacionamiento a las 8:11 p.m. Martes por la noche. Llevaba una sudadera blanca con capucha de la Universidad de Millersville con rayas negras en el brazo, una mochila negra, jeans y zapatillas”.

Matt fue visto por última vez caminando desde su residencia, West Villages hacia el área de estacionamiento (Foto: Millersville University/ Instagram)

SE CONFIRMA SU MUERTE

Tres días después que se hizo conocida su búsqueda, se halló el cuerpo sin vida de Matthew. Fue el mismo director del centro educativo quien publicó la triste noticia en la red social:

“Con el corazón afligido les comunico la muerte de Matthew Mindler, de 19 años, de Hellertown, Pensilvania, un estudiante de primer año en la Universidad de Millersville. Nuestros pensamientos de consuelo y paz están con sus amigos y familiares durante este momento difícil“.

Según lo compartido por el director Daniel Wubah, Matthew fue encontrado muerto la mañana del sábado 28 de agosto en Manor Township, cerca del campus y luego fue transportado al Centro Forense del Condado de Lancaster, donde le harán las investigaciones competentes.

Así mismo, Wubah recalcó que lo pasado no representa una amenaza a la seguridad pública de la comunidad universitaria.

¿DE QUÉ TRATA “OUR IDIOT BROTHER”?

El holgazán despreocupado y tonto Ned Rochlin (Paul Rudd) comete el mayor error de su vida al venderle un poco de marihuana a un policía. Rochlin va a la cárcel y al salir se encuentra sin hogar y sin trabajo, por lo que debe convencer a sus tres hermanas (Elizabeth Banks, Zooey Deschanel, Emily Mortimer) para que lo ayuden. Aunque el propio Ned no tiene ni una pizca de ambición o astucia, es una historia diferente con sus hermanas, quienes encuentran sus ordenadas vidas sumergidas en el caos cuando él está cerca.