El cantante venezolano Mau Montaner, hijo de Ricardo Montaner e integrante del dueto de música urbana, Mau y Ricky, confirmó que dio positivo para coronavirus.

A través de sus redes sociales, el cantante dio a conocer a sus seguidores la lamentable noticia: “ Hace un par de días salí positivo al COVID y, aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena. He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios” .

Luego continuó con: “ Los amo... sé que he estado perdido, perdonen. Hace un par de días salí positivo al COVID y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena”, anunció Mau que a pesar del mal trago la sacó barata ya que, por el momento, no tuvo mayores molestias. “He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios pero quería contarles para que supieran que estoy bien! Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes”.

Pero Mau no ha sido el único miembro de la familia Montaner que ha contraído el virus, previamente su hermana menor, Evaluna, lo tuvo poco antes de los Latin Grammy 2020, celebrados el pasado 19 de noviembre.