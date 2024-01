¡En la cuenta regresiva! Tras anunciar su regreso a la pantalla chica, el querido empresario Mauricio Diez Canseco se presentó en sociedad ante los medios para dar mayores detalles de su nuevo programa “Cazador de talentos, el reality”, a través de Panamericana TV.

El popular ‘Brad Pizza’ anunció que debutará con su nuevo espacio el próximo sábado 3 de febrero a las 4 de la tarde, por lo que se encuentra ultimando todo para que su producción esté a la altura de cualquier importante reality de talentos.

Detalló que en cada programa tendrá un coconductor o coconductora, así que invitará a gente conocida como también nuevos rostros.

“La verdad me siento emocionado por regresar nuevamente a la televisión y en especial a Panamericana, la cual considero mi casa. Siento que con este programa vamos a reivindicar a muchos artistas peruanos que merecen una oportunidad de ser descubiertos”, manifestó.

Asimismo, Mauricio sostuvo que no busca compararse con otros formatos parecidos, ni personajes -como Augusto Ferrando-, y que solo su único objetivo es dar una oportunidad a cualquier persona que siente que tiene talento para la música.

“A mí y mi familia nos gustó desde chicos Augusto Ferrando. Sobre las comparaciones, yo soy Mauricio Diez Canseco, tampoco no lo imito a él. Ya tengo una trayectoria y un trabajo que me respalda, soy más de hechos”, refirió.

Sobre el amor, Diez Canseco dejó abierta la posibilidad de volver a enamorarse, incluso, de llegar nuevamente al altar con una mujer que comparta sus objetivos y sueño, buscando convertirse en un equipo para toda la vida.

“Ya tengo 60 años, la misma edad que Magaly Medina y la de Gisela Valcárcel, que más le puedo pedir a la vida: salud, amor, trabajo y mucha suerte. He declarado que me quiero volver a casar, lo hago porque me gusta. Me entusiasma tener una compañera para vivir algún sueño juntos, me gusta involucrarme con el sueño de la persona que me gusta, somos un equipo”, dijo.

GANADOR CUMPLIRÁ SUEÑO DE SER FAMOSO

De otro lado, Mauricio Diez Canseco también anunció el suculento premio que tendrá el ganador de la primera temporada del programa “Cazador de talentos, el reality”, incluyendo la grabación de su propio EP y un contrato para trabajar en la cadena de restaurantes y hoteles de Rústica:

1. Contrato para trabajar a nivel nacional en la cadena de restaurantes y hoteles Rustica.

2. Grabación de un EP en los estudios de APDAYC.

3. Grabación de Vídeo para 03 temas en Live Sesión en Estudios de APDAYC.

4. Clases de canto y baile.

5. Asesoría personalizada y dirección en Marketing para creación y lanzamiento de su marca por parte de MDC.

6. Campaña de prensa y comunicación.

“Ya estamos recibiendo videos de gente talentosa, pero también de personas muy graciosas con mucho carisma y quizás sean personajes que más guste”, acotó el empresario, quien añadió que una de las coach será Yahaira Plasencia, Su Rabanal, Son Tentación, Marcela Luna, entre otros artistas.

El reality de talento de canto contará con tres jurados que muy pronto se develará sus nombres.

Las personas interesadas para participar en el reality de talento pueden enviar su video a este número: 969754077. El casting presencial será el sábado 27 de enero, desde las 10 de la mañana, en Jirón Frankling Roosevelt 763, Surco.