La hija de Mauricio Diez Canseco, Camila, dio a conocer en el programa Magaly TV, La Firme, que futbolistas del extranjero y personajes de la farándula le escriben a su Instagram para enamorarla.

“Me han escrito chicos futbolistas, pero de otros países. De la farándula también, pero no cuento esas cosas porque no quiero escándalos. Mi papá es celoso, así que por eso prefiero no hablar más de la cuenta, pues luego me espanta a los pretendientes”, señaló Camila sin revelar ningún nombre.

La joven de 22 años admitió que de pequeña también fue celosa con su papá, por esos las primeras parejas de su progenitor como Daysi Ontaneda y Paula Marijuan sufrieron con ella. “Pero ahora, ellas saben que las quiero”, añadió.

Camila ha tomado las riendas de los negocios de su padre y convirtió los restaurantes Rustica en markets para enfrentar la crisis económica que ha generado la pandemia del nuevo coronavirus.

“Tengo un poco de presión, siempre quiero conseguir que él (su papá) se sienta orgullosa de mí”, contó.