Mayela Lloclla nunca pensó que la actuación sería su profesión. “Como mi hermana se estaba dedicando a actuar y dirigir, pensé tengo que averiguar lo que a mí realmente me gusta. No quería ser una copia de ella y por eso siempre me decía a mí misma esto es un hobby, tengo que descubrir algo mío y, pasó el tiempo, y tuve que aceptar que la actuación era parte de mí”, nos dice la destacada actriz. En entrevista para Correo, la artista nos cuenta sobre los trabajos actorales que ha realizado en el último año y sobre el nuevo reto de protagonizar la telenovela “Dos hermanas” de Del Barrio Producciones.

En “Dos hermanas” tienes un rol protagónico, ¿cómo es tu personaje y cuál es el mensaje de esta historia al televidente?

Interpreto a Fiorella, una chica inteligente, empeñosa, que ha tenido buena educación y ha crecido en un ambiente con personas con poder adquisitivo. Ella no sabe de sus orígenes, que fue separada de su hermana biológica durante la época del terrorismo, sin embargo, los sentimientos entre ellas están allí. El mensaje de esta historia es reflexionar sobre la identidad peruana, sobre cuando siendo cholos choleamos a otras personas, la discriminación, creo que nos vamos a identificar con esta telenovela.

¿Cómo fue la experiencia de interpretar a Vilma, una de las empleadas, en la cinta “Un mundo para Julius”?, ¿acaso que esté basada en un libro muy leído implicó mayor responsabilidad?

Sí, fue una experiencia única, fue un regalo que se me dio. A mediados del año pasado me llamaron para hacer el casting, yo no sabía para qué película era, me dieron los textos y me sorprendí al ver que era para “Un mundo para Julius”. Estuve preocupada porque es un libro muy querido y no sabía cómo la gente se había imaginado al personaje que interpreté, espero que les guste.

En “Rómulo y Julita” tienes un papel que está envuelto en la comedia. ¿Cómo fue la incursión en este género?

Lo deseaba desde hace mucho tiempo, he estado haciendo mucho drama y también tengo mi chispa. El año pasado me dicen: “Mayella vamos a hacer un clásico de Romeo y Julieta, se llamará Rómulo y Julita, pero será más comedia”, leí el guión y me gustó. Me falta soltarme del todo en la comedia, en la película he tenido grandes compañeros que me han ayudado a agilizar ese lado mío que estaba allí guardado.

¿Qué es lo más interesante de interpretar a personajes de una serie con contenido histórico como “El último bastión”?

Nunca me había puesto a pensar como los ciudadanos comunes y corrientes de la época, no los libertadores ni precursores, habían tomado la llegada de la independencia. En la historia soy una artista de la época que, a través de sus títeres, habla de revolución, de la independencia. Gracias a esta serie, que está nominada a los Premios Platino, creo que los peruanos conocimos un poco más de nuestra historia.

Actualmente hay muchos jóvenes estudiando actuación, ¿crees que tienen un verdadero interés por desarrollarse en este arte?

Sea el motivo que tengan. Si quieres realmente dedicarte a la actuación lee más, ve bastante cine, anda al teatro, ve las series que salen en las plataformas digitales, empápate de todo esto porque el actor aprende mucho observando. Además, es necesario que se inscriban en talleres con profesores que realmente sean pedagogos. Estando en el taller te vas a dar cuenta de si la actuación es para ti o no.

Perfil

Mayella Lloclla

Actriz. Nació el 31 de marzo de 1986, en Lima. Su debut actoral en televisión fue en la serie “Dina Páucar, la lucha por un sueño”. Ha participado en películas como “El vientre” , “El premio” y “Dos besos”.