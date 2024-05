¿Mayra Couto aceptará ‘canjes’ para su boda con su novio colombiano?: “Quiero ser una princesa”

Mayra Couto estuvo en un evento público y los medios le consultaron sobre sus proyectos, su posible retorno a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sus planes para su futura boda con su novio colombiano.

La actriz asegura que le parece positivo que la industria televisiva crezca en el Perú, por los últimos estrenos de ‘Papá en Apuros’ y ‘Pituca sin lucas’.

“Me parece genial que la industria televisiva crezca en nuestro país. Todo el Perú tiene un gran potencial para rodar. Tenemos todos los climas, todos los paisajes”, sostuvo para La República.

Cuando le consultaron si le gustaría formar parte de la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, respondió: “ Me parece hermoso que el público siga apoyando las historias. ¿Volvería? Me encantaría, pero depende más del público y del canal ”.

Asimismo, habló del estreno de su podcast y reveló que la mayoría de sus invitados no serán famosos.

“No les puedo contar mucho, pero es propio. Lo estoy produciendo junto a mi productora Lima Transmedia”, expresó.

Finalmente, fue consultada sobre los detalles de su próxima boda con Juan Camilo.

“ Todavía no hay fecha (...) me emociona muchísimo, pero hay que trabajar mucho todavía para hacer la boda que quiero, la de mis sueños. Quiero ser una princesa, pero tampoco me voy a gastar toda la plata en el vestido ”, manifestó Couto, dejando abierta la posibilidad de tener ‘canjes’ en su matrimonio.