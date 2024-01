La polémica actriz peruana Mayra Couto sorprendió al público al confesar su deseo de volver a participar en la exitosa serie de América Televisión, ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, en una reciente entrevista, la intérprete sorprendió al confesar que no le gustaría ver a otra persona interpretar a su icónico personaje ‘Grace Gonzáles’.

Mayra confesó en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Todo se filtra’, que hace un año tuvo un sueño en el que ‘Grace’ era reinterpretada por otra actriz, y dicha posibilidad no le gustó para nada a la popular interprete.

Además, la actriz recordó lo que le pasó a su excompañero y “hermanito” en la serie ‘Jaimito’, quien originalmente fue interpretado por Aaron Picasso y que ahora es Jorge Guerra quien le da vida al hijo menor de ‘Charo’.

“ Antes de la final de Al fondo hay sitio, el año pasado, yo he soñado que veía televisión y salía Grace y no era esa Grace y todos decían: ‘Grace cómo has cambiado’ y yo decía: ‘No, voy Jaimito’. Eso sí no quisiera y puede pasar y si pasa, no sé. Supongo que lloraré, pero esa es una pesadilla, que siga Grace pero sin Mayra ”, explicó la actriz para ‘Todo se filtra’