La actriz Mayra Couto reveló en una entrevista para Bruno Bernal en Tik Tok que tras finalizar la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ se dio cuenta cómo fue personaje de ‘Grace'. Además explicó que empezó a interpretar a la joven de los ‘González’ cuando terminó la secundaria, a los 17 años.

“Yo empecé ‘AFHS’ cuando tenía 17 años, salí del colegio en diciembre y en enero ya estaba contratada”, contó en un primer momento.

Mayra Couto contó que considera negativo que ‘Grace’ dejara sus estudios y se dedicara a las tareas del hogar cuando salió embarazada. Además cuestionó que ‘Grace’ se haya pasado dos años “detrás de un chico”

“Volvería a ser Grace, sí, pero, yo me comencé a dar cuenta de que no me gustó con mi personaje desde que he salido de ahí, que las mujeres levantábamos los platos. El normalizar esto es lo que yo considero negativo. Cuando sale embarazada (Grace) y se deja hablar por completo de los estudios. ¿Ahora porque soy mamá no puedo estudiar? Esa no es la realidad de las mujeres en el Perú, eso yo se lo dije a Gigio”, señaló.

Mayra Couto cuestiona su personaje 'Grace' en 'Al Fondo Hay Sitio'

Mayra Couto se ríe de donación de respiradores del papa Francisco a Latinoamérica

La actriz Mayra Couto usó su cuenta de Twitter para reírse de la noticia de que el papa Francisco había donado 27 respiradores para pacientes infectados con coronavirus que lo necesiten.

“¡27! ‘JAJAJAJAJJAAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJJAAJAJAJAJA’”, escribió la popular ‘Grace’ de ‘Al fondo hay sitio’ en la mencionada red social.

Mayra Couto se ganó críticas de usuarios por burlarse de la donación del sumo pontífice. Algunos la cuestionaron porque por más pequeño que sea el apoyo, suma.

“¿Como te vas a reír de una acción de ayuda para enfermos del COVID-19? Tu burla es inexplicable. Así haya donado uno... El colmo”, le contestó Carlos Villarreal, periodista de RPP.

