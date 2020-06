En el ojo de la tormenta. La actriz Mayra Couto ha denunciado, mediante las historias de su cuenta de Instagram, a Andrés Wiese de acosarla cuando grababan juntos ‘Al fondo hay sitio’ y que él intentó besarla en tres oportunidades.

Couto mostró las conversaciones que le escribió a su excompañero de grabación cuando este denunció el 14 de abril que era acosado por muchas mujeres en una fotografía que él publicó con un postre.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu ‘pe$#’ contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo, que vea, que si me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo. Y me dijo sí lo vi. Tú ya no sabes cómo meter tu cuerpo para que no se rocen y él igual te puntea”, le envió el mensaje la actriz que interpretó a la popular Grace en una de las series más exitosas de la televisión peruana.

Mayra Couto también dijo que fue víctima de bullying por parte de Andrés Wiese, quien la habría acusaba de estar “loca” y que le recriminó una vez de que “cómo era posible que no supiera de lencería”.

“Creo que todo empezó porque te molestaste en NY, cuando te dije que no tres veces. Que quería quedarme porque tenía miedo. Solamente de subir ese hotel gigante sola y me quedé contigo. Intentaste besarme tres veces. La primera dije no, la segunda dije tú tienes novia y la tercera dije no me gustas. Y desde ahí comenzaste a echarme ‘mi$$#’ en cada escena”, complementa la actriz.

Mayra Couto también reveló que se sentía incómoda al tener que soportar el aliento de Andrés Wiese que olía a cigarro. Ella narró que tuvo que comer cebolla para que él entendiera lo que ella percibía.

“Te molestaste al enterarte que regresaba a la serie y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos aprovechabas para ahorcarme un poco. Y nunca habíamos llegado al nivel de sabotear el trabajo del otro. Excepto cuando me molestaba tener que besarte con tu aliento a cigarro. Y decidí comer cebolla para que se te haga igual de incómodo que para mí”, se lee en los mensajes.

“Me apena que te sientas mal por lo que te está pasando sinceramente. Los mensajes son realmente asquerosos. Y me imagino que estás vulnerable por eso, al menos es nos pasa a todas las mujeres cuando sufrimos acoso desde los cinco años hasta la muerte. No pretendo aportar a esa vulnerabilidad”, agregó.

Couto finalizó sus mensajes pidiéndole que no acose más. Sin embargo, el actor no lo leyó.

“Nunca me respondió, ni leyó. Ahora, necesito una abogada feminista. Seguro me va a acusar de difamación. Tengo 28 años y estoy temblando. He callado esto mucho más y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo. Le dije a mi club de fans compartido con él que le dijeran que le había escrito. Ninguna respuesta”, culminó la actriz.

Estas son todas las historias que publicó Mayra Couto

