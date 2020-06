Mayra Couto apareció en un reciente video publicado en su cuenta de Twitter, tras las declaraciones que hizo Andrés Wiese ante el programa ‘La banda del Chino’ sobre la denuncia de acoso en su contra que hizo la actriz peruana.

“Es horrible. Yo leí eso (el mensaje de Mayra Couto por Instagram) y no logré entender de donde viene todo esto. En un rodaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’ o de cualquier novela, la gente debe saber que hay muchas personas, cámaras, mil ojos de hombres y de mujeres, pero jamás he hecho eso con Mayra Couto”, sostuvo el actor conocido por su papel de ‘Nicolás’ en entrevista con Aldo Miyashiro.

Tras estas declaraciones, Mayra Couto realizó una transmisión en vivo en donde leyó algunos de los comentarios de sus seguidores y sorprendió con un curioso mensaje que dio en respuesta a uno de ellos.

“Nadie me calla, no nadie me calla, a menos que me paguen por dejar de cantar”, dijo Mayra Couto entre risas tras leer el comentario de una de sus seguidoras.

Cabe mencionar que durante su transmisión en la popular red social, la popular ‘Grace’ se mostró bastante contenta y hasta cantando desde una playa de Cuba.

Andrés Wiese confiesa que sí intentó besar a Mayra Couto

Andrés Wiese habló del episodio que reveló Mayra Couto en sus redes sociales, donde aseguró que el actor intentó besarla en tres oportunidades en un viaje a Nueva York y que, tras su rechazo, el popular ‘Ricolás’ le hizo la vida imposible durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

“Ella decide ir, yo no le dije ‘Mayra ven a mi cuarto’. Ella me dice ‘me da miedo’, le habrá asustado el hotel, la hora, no sé y fuimos a mi cuarto. Estábamos echados en mi cama, sí confieso que hubo un acercamiento y sí reconozco que yo leí mal una señal. Yo me equivoqué e intenté darle un beso que ella lo frenó y que agradezco además que haya pasado eso, que no se haya dado eso porque me hubiese sentido muy mal”, manifestó Andrés Wiese en su entrevista para ‘La banda del Chino’.

