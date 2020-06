Luego de que Mayra Couto haya inhabilitado temporalmente su cuenta oficial de Instagram, han aparecido varias usuarias usando su nombre, generando confusión entre los seguidores de la actriz.

Hasta cerca de 30 cuentas falsas han aparecido en la mencionada red social y publican contenido antiguo sobre la actriz, intentando minimizar su denuncia de acoso contra Andrés Wiese, su excompañero de grabaciones en ‘Al fondo hay sitio’.

Como se recuerda, Couto decidió suspender su cuenta y dijo estar orgullosa de ella tras acusar al actor que personificó a ‘Nicolás’ en la exitosa serie de América Televisión.

“Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. Abrazos. Cualquier cosa, le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Las quiero. Por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, escribió la actriz.

¿Qué es la ‘Beba Army’?

En Facebook hay hasta tres grupos con nombres parecidos, pero hay uno que es privado y hay más seguidores, en donde interactúan con memes homofóbicos, racistas y machistas.

Al principio, se formó con jugadores de ‘Dota 2’ y otros juegos en línea. Sin embargo, empezaron a hacerle la vida imposible a diferentes personajes mediante redes sociales. Una de sus víctimas más conocidas es el famoso payaso llamado ‘Chupetín Trujillo’, quien fue acusado de varios delitos (los cuales eran falsos), a tal punto que llegó a perder su trabajo.

Algunos usuarios de este grupo crean cuentas falsas para evitar que sean identificados. Aprovechan que no son reconocidos para hacer en las suyas en la internet.

Dicho grupo está a favor de Andrés Wiese y desató su furia contra Mayra Couto por denunciarlo de acoso y contra Magaly Medina, quien expuso en su programa la acusación de una menor de edad contra el actor.

Magaly Medina inhabilita su cuenta de Instagram

La conductora de televisión Magaly Medina informó, mediante Facebook, que inhabilitó su cuenta oficial de Instagram debido a que ha recibido reportes por parte de un grupo de usuarios y ‘bots’.

“Mi cuenta oficial en Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente, por mí. No, no me la han desactivado aunque intenciones, hay. Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor Andrés Wiese, a que un grupo de personas y “bots” detrás, intenten cerrar una cuenta que tiene un contenido alejado al programa de televisión”, escribió.