La actriz Mayra Couto publicó, mediante su cuenta oficial de Instagram, el avance de su cortometraje, llamado “Mi cuerpa, mis reglas”, el mismo que se produce tras ganar un premio entregado por el Ministerio de Cultura.

Tras mostrar un fragmento de su proyecto, diversos usuarios de la mencionada red social escribieron para criticar y burlarse, a tal punto que la popular ‘Grace’ decidió configurar su perfil para limitar los comentarios.

Un seguidor fue irónico y preguntó cuándo era la fecha de estreno. “Cuándo estrenan para no verla”, fue lo que indicó uno de los ‘haters’ (odiadores de redes sociales).

Mayra Couto no dejó pasar por alto dicho comentario y respondió mostrando una buena educación.

“Hola, Carlos, todavía no tenemos fecha de estreno, pero puedes ir recomendando que no vengan a mi Instagram a dar like o seguirme. Gracias por tu colaboración”, contestó la actriz.

El mismo usuario volvió a escribir tras ser respondido. “Repito, si creo que no te quedó claro, cuándo estrenan no solo para no ir, sino recomendar que nadie vaya (...) gracias, Mayra por el consejo, se agradece amigue”, culminó.

