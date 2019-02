Mayra Couto muestra orgullosa su celulitis y comparte reflexión con sus seguidores (FOTO)

Síguenos en Facebook

Mayra Couto decidió mostrar su celulitis en las redes sociales con el fin de compartir con sus seguidores una inspiradora reflexión sobre la apariencia física.

"¿Por qué me va a molestar mi celulitis si así soy? No me molesta mi cuerpo. Mi cuerpo es mi primer y más importante compañero. Mi cuerpo es mágico: cierra sus heridas, resiste las horas que me paso bailando, me avisa si algo anda mal por dentro, me hace sentir placer y me lleva hasta donde sea que quiero ir", se lee al inicio de su extenso mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz peruana resaltó que no existe la "figura ideal" y que cada cuerpo cuenta una historia por la cual hay que sentirse orgullosa.

"Esa hermosa celulitis que ven en mis piernas, llegó a mi vida a los 14 años. Claro que en ese momento me había creído la historia de que era fea, pero 13 años después les cuento que ya superé esa bobería", contó la recordada 'Grace' de Al fondo hay sitio.

Finalmente, Mayra Couto aconsejó a todas sus seguidoras que lo más importante son ellas y que la opinión del resto no importa.

"Chicas, NO IMPORTA NADIEEEE, solo ustedes. NO IMPORTA LO QUE LES DIGAN, es mentira! La verdad es que no entienden cómo puedes ser feliz siendo imperfecta; mientras una no se hace problemas ni trata de cambiar quién es", agregó Mayra Couto en su publicación que cuenta con más de 34 mil 'me gusta'.