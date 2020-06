En Instagram se han creado varias cuentas falsas de Mayra Couto y hay una que ha ganado gran número de seguidores. En las historias de esta usuaria afirma que la actriz estará esta noche con Magaly Medina.

Esta información es falsa. Fuentes del programa negaron que actriz, que personificó a 'Grace’ en 'Al fondo hay sitio’, esté este miércoles 10 de junio en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

“Hoy estaré en Magaly TV. Mostraré las pruebas que he estado guardando durante ocho duros años, en los que tuve que guardar acoso. Este acoso no fue solo por parte del señor Andrés Wiese, sino también lo recibí de el prestigioso productor...”, fue la información falsa que publicó una cuenta que no pertenece a Mayra Couto.

Usuarias falsas con el nombre de Mayra Couto aparecen en Instagram tras inhabilitación de cuenta oficial

Luego de que Mayra Couto haya inhabilitado temporalmente su cuenta oficial de Instagram, han aparecido varias usuarias usando su nombre, generando confusión entre los seguidores de la actriz.

Hasta cerca de 30 cuentas falsas han aparecido en la mencionada red social y publican contenido antiguo sobre la actriz, intentando minimizar su denuncia de acoso contra Andrés Wiese, su excompañero de grabaciones en ‘Al fondo hay sitio’.

Como se recuerda, Couto decidió suspender su cuenta y dijo estar orgullosa de ella tras acusar al actor que personificó a ‘Nicolás’ en la exitosa serie de América Televisión.