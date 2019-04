Mayra Couto: “Se nos dice que tenemos que ser perfectas, cuando no es así”

Cada 28 es el nombre que da vida al nuevo proyecto dirigido por Mayra Couto. Se trata de una serie de videos que publica una vez al mes en sus redes sociales con el objetivo de dar un mensaje directo a sus seguidores, especialmente a las mujeres que han sufrido de algún tipo de violencia, diciéndoles: “No están solas”. La actriz, quien se mudó a Cuba para estudiar Televisión y Nuevos Medios en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, planea ser productora y crear contenido que no le dé tregua al machismo que hoy impera en la sociedad.

Después de trabajar como actriz por muchos años, ¿qué planes tienes? Todavía voy a quedarme un tiempo estudiando en Cuba, pero me gustaría hacer series web de contenido feminista. También me gustaría trabajar con niños; creo que es el espacio desde donde se van a cambiar las cosas.

¿Cuál es el rol que te gustaría desempeñar? Quiero ser productora y creadora de contenidos tanto para los medios virtuales como para la televisión. Quiero contar historias que no son visibles, tal cual estoy haciendo ahora. Creo que los productores o las marcas deberían ver que sí funciona; la gente se siente identificada, no solamente tiene que haber entretenimiento puro.

¿Tienen responsabilidad quienes hacen entretenimiento? Creo que en todos los niveles tiene que ocurrir el “tener una postura”, pero creo que todos los comunicadores tienen la responsabilidad de usar bien su liderazgo de opinión.

¿Aún te interesa seguir en la actuación? Sí, por supuesto, a mí me encanta. No sabes cuánto extraño actuar, desde hace un año y medio que no actúo. Extraño mucho trabajar con compañeros actores, interpretar personajes que no tienen nada que ver conmigo. Trabajar con grupos humanos tan grandes y organizados siempre es una satisfacción. Aquí, a veces, intento hacer algunas cosas sola gracias a mis programa Cada 28.

¿Cómo surgió el proyecto Cada 28? Me parece que lo que uno tiene que hacer como comunicador siempre es aprovechar los medios que tenga a la mano para poder decir lo que uno piensa, tratar de transformar desde ahí y no seguirle la línea a todo el mundo. Yo venía utilizando las redes sociales sin darle un orden y un formato. Además, he tenido profesores como Omar Rincón que nos dieron ideas de qué cosas podíamos hacer.

¿Qué fue lo primero que hiciste en tus redes sociales? Decidí hacer una campaña con unas fotos feministas, algunas ya las he subido; la de las celulitis, por ejemplo. Y pensé en el programa Cada 28. La idea era compartir las historias de mujeres reales, aprenderme los textos que me compartieran como si fuera un guion, pero comenzaron a enviarme audios, y utilicé ese material.

Publicaste una fotografía mostrando tus celulitis, ¿qué relevancia tiene para ti ello? Por supuesto que mis celulitis no son relevantes en la bolsa de mercado ni en el PBI, pero sí es importante que en los medios de comunicación salgan personas reales, porque siempre se nos dice que tenemos que ser perfectas, cuando no es así. Las mujeres no somos un producto que se tiene que vender.

¿Qué mensaje crees que las mujeres han recibido? Creo que les estoy diciendo a las mujeres que vean que no hay ningún problema en ser como son y que lo importante es estar bien con uno mismo.

¿Temías sentirte juzgada por todo lo que vienes haciendo? Tenía mucho miedo de que eso pase. Igual mis redes sociales las siguen sobre todo mujeres; entonces sabía que sí iba a tener un poco de amor. Pero también esperaba que hubiesen muchas personas que me dejaran de seguir y que me dijeran: “Ah, esta chica se está volviendo feminista”.

¿Seguirás realizando el programa pese a lo que digan los detractores? Es algo que necesitamos. Nos está pasando a todas. Quedarse callada no sirve, y no me refiero solo a denunciar, sino a comentar lo que nos pasa con otras mujeres cercanas.