Mayra Goñi denunció que fue estafada en Talara y su mánager amenazado con arma (VIDEO)

Mayra Goñi viajó el último fin de semana a Talara para cumplir con una presentación; sin embargo, la joven cantante denunció que fue estafada y explicó por qué tuvo que cancelar su show.

"Gente linda de Talara, sé que deben estar preguntándose por qué no pude realizar mi show y espero que entiendan lo que pasó realmente. Lamentablemente, a veces no sabemos quiénes están detrás de todo esto y quiénes lo organizan, y nos vamos contra el artista", comentó Mayra Goñi a través de sus historias de Instagram.

La también actriz se mostró muy apenada por no haber podido realizar su show, pese a todo el cariño que le ofreció la gente de dicha ciudad.

"Créanme que tuve toda la voluntad de presentarme y estar con ustedes. Desde que he llegado (a Talara) me han tratado súper bien y tenía muchas ganas de ir porque me dijeron que la discoteca estaba llena y todo lo demás, pero la situación se escapó de mis manos", agregó la popular 'Viviana'.

Mayra Goñi contó detalles de la terrible experiencia que vivieron su mánager y parte de su equipo de trabajo por parte de los supuestos organizadores.

"Mi mánager y parte de mi staff han ido hasta la discoteca para saber cómo se podía arreglar la situación. Yo estaba lista esperando que me avisen y esperé hasta las 4:30 de la mañana (...) Lamentablemente, a la hora que mi mánager se han dirigido nuevamente al hotel los han perseguido con armas y todo un desastre la verdad", explicó Mayra Goñi, quien también aseguró a su público que regresaría para cumplir con su show.