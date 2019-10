Mayra Goñi sobre ‘El Artista del Año’: "Me hacen pelear con todo el mundo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mayra Goñi y Nesty hablaron de su participación en 'El Artista del Año' y la joven actriz no dudó en defender a su novio cubano de las críticas que viene recibiendo en redes sociales por supuestamente tener preferencias dentro del concurso.

"La gente critica sin saber lo que pasa aquí detrás, esto depende del esfuerzo de cada uno y de cuánta práctica cada uno le ponga", manifestó Mayra Goñi.

Asimismo, la también cantante contó que le han creado una fama de conflictiva con sus compañeros, lo cual le genera incomodidad pues en el grupo todos se llevan bien.

“Ya de tanto estar en este programa ('El Artista del Año'), todo el tiempo me hacen pelear con todo el mundo. Me dicen ‘Mayra, ¿qué piensas de tal y de tal?’... y ya me he vuelto conflictiva, así que ni me digan nada porque ahorita me peleo”, sostuvo la expareja de Fabio Agostini.