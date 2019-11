Mayra Goñi sobre encuentro con Yahaira Plasencia: "Ni siquiera sentí que existiera" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yahaira Plasencia estuvo como invitada en la última gala de 'El Artista del Año: El dúo perfecto' y algunas de las participantes del reality no dudaron en mostrar sus rencillas con la salsera.

Una de ellas fue Mayra Goñi, quien prácticamente minimizó la presencia de la popular 'Reina del totó' al inicio del programa.

“Yo en ningún momento, ni siquiera sentí que existiera… Yo estaba gozando la canción, no me incomodó su presencia… Ella no saludó tampoco, a los que conocía, supongo ¿no? Yo solamente hice lo que tenía que hacer, mi parte de la canción que me dijeron, gozar, divertirme y ya”, comentó la cantante sobre su encuentro con Yahaira Plasencia.

Asimismo, al ser consultada sobre la reacción que tuvo Yahaira para evitar hablar de su vida privada, Mayra Goñi marcó distancia con la salsera.

“Bueno, porque seguro tiene temas complicados de los que no quiere hablar, yo puedo hablar de mi vida sin complicaciones. No escondo nada”, sentenció Mayra Goñi.

Como se recuerda, las rencillas entre Mayra Goñi y Yahaira Plasencia comenzaron luego de que la salsera dijo que no la conocía; sin embargo, la también actriz aseguró que sí se han visto en varias ocasiones.