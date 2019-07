Mayra Goñi llama "hermana" a Angie Arizaga tras sus salidas con Fabio Agostini (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la difusión de imágenes donde se ve a Angie Arizaga y Fabio Agostini juntos en el cine, Mayra Goñi se pronunció sobre los nuevos 'ampays' entre su expareja y la popular 'Negrita'.

"Bueno, está bien, los dos son solteros y me caen súper bien", comentó en un primer momento la joven actriz. Sin embargo, cuando le recordaron que Angie Arizaga hizo de su media hermana en la ficción, Mayra Goñi agregó entre risas: "Y ahora de mi hermana real".

Asimismo, la también cantante dejó en claro que no tiene una amistad cercana con Angie Arizaga, por lo que no le molesta en lo absoluto sus salidas con Fabio Agostini.

"No es mi amiga como Flavia (Laos) que hablo todos los días. Yo con ella no tengo comunicación, solamente cuando he grabado la novela. Es una compañera de trabajo", sostuvo Mayra Goñi.

Finalmente, la expareja de Fabio Agostini aseguró que ya ha pasado un tiempo prudente después del fin de su relación y no dudó en desearle lo mejor a los chicos reality.

"Ya ha pasado un tiempo prudente desde que yo no estoy con él y los dos son solteros. Fabio es una gran persona y yo creo que ella también. Que se lleven bien, que sean felices. Yo les deseo todo lo mejor de todo corazón en serio", agregó Mayra Goñi.