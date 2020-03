Mayra Goñi se mostró fastidiada por las recientes declaraciones que hizo su expareja Fabio Agostini en las que volvió a referirse al final de su relación, pese a que ya no están juntos desde hace un año.

“No le deseo ni el bien ni el mal, simplemente no quiero saber de él, sobre todo porque tengo una relación ahora y como que es incómodo para mi pareja que me estén preguntando delante de él por Fabio. Yo digo ‘cuándo van a parar’, ya pasó un año y ya es momento de parar, quiero hacer respetar a mi actual pareja”, dijo la joven cantante.

Mayra Goñi no quiere saber nada de Fabio Agostini y lo tilda de mentiroso. (Video: Tomás Chávez)

“Gracias a Dios Nesty es una persona súper paciente que me entiende demasiado y él ni siquiera me ha preguntado por Fabio ni se molesta por lo que dice, él simplemente no existe para nosotros. (...) Por ese lado estoy tranquila, no quiero que le afecte, ahí sí me molestaría demasiado porque afectaría a las personas que amo. No me importa lo que puedan hablar y menos ese tipo de personas donde en la boca del mentiroso ya saben lo que pasa”, agregó Mayra Goñi asegurando que a Nesty no le importa en lo absoluto su expareja.

Finalmente, la también actriz sostuvo que pareciera que Fabio Agostini “está dolido" por todo lo que dice y le pidió al modelo español que haga un alto a sus declaraciones sobre su exrelación.

"Fabio, creo que es momento de parar, ya pasó un año. Así como tú dices que te siguen preguntando por mí, simplemente evita hacer comentarios que puedan malinterpretarse y puedan generar polémica. Es mejor que cada vez que nos pregunten, decir no tengo nada que hablar de esta persona. (...) Si realmente quieres que esto termine, pues ciérrate la boca”, sentenció Goñi.

