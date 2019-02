Mayra Goñi le responde a Fabio Agostini tras vincularla con Pablo Heredia y Nicola Porcella (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mayra Goñi se cansó de que la sigan vinculando con algunos de sus amigos como Nicola Porcella y Pablo Heredia, por lo que envió un contundente mensaje ante las cámaras de Válgame Dios.

"La verdad es que ya me da igual con quién me vinculen, porque así me vean con mi hermano mañana me van a vincular", sostuvo tajantemente la joven cantante al ser consultada por unas recientes imágenes en las que se le ve muy cercana a Pablo Heredia.

"Pablo es mi hermano, lo adoro. Hay gente que me conoce y sabe perfectamente la amistad que tengo con él y eso es lo que me importa... Nunca, no va haber, no hay forma", agregó la también actriz.

Asimismo, Mayra Goñi ya no quiso referirse a las declaraciones que hizo su expareja Fabio Agostini y aseguró que la seguirán viendo con sus amigos.

"Son mis amigos y no tengo más que decir sobre ese tema. Yo no tengo nada que esconder, son mis amigos", sentenció la popular 'Viviana'.