Mayra Goñi sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al confesar que ya no es amiga de Amy Gutiérrez, luego de que durante su participación en ‘El dúo perfecto’ la cantante respondiera de manera afirmativa que sí besaría a Nesty en una de sus presentaciones.

“Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que, si ameritaba, podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan, normal, y si no me mandan, pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó, porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó”, contó la actriz durante una transmisión en vivo de Instagram.

Sin embargo, Mayra Goñi dejó en claro que si la ve sí la saludaría porque es una persona educada, pero remarcó que ya no confía en ella.

“Ella y yo conversamos en su momento, soy educada. El día que la vea la voy a saludar, pero lamentablemente no puedo confiar más en ella, ni brindarle mi amistad después de lo que dijo”, agregó la también cantante.

Finalmente, pese a los rumores que especulaban sobre una ruptura, Mayra Goñi contó que su relación con el cubano sigue en pie.

"De hecho es difícil llevar una relación a distancia, desde que comenzó la cuarentena no nos vemos y no sabemos ni siquiera cuándo nos volveremos a ver. Estamos tratando de llevar la relación, tiene sus altas y bajas, pero estamos bien. El día que decidamos no estar, obviamente lo vamos a comunicar”, señaló Goñi.

