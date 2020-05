Tras varios días de enfrentamiento y polémicas, la actriz Mayra Goñi decidió poner punto final a la polémica con Amy Gutiérrez y le pidió disculpas públicas, a través de su cuenta oficial de Instagram. Por si fuera poco, dejó en claro que ella “no ha querido incentivar” a nadie para que la ataque.

Como se recuerda, en una transmisión en vivo en Instagram, Mayra Goñi reveló que dejó de ser amiga de Amy Gutiérrez tras las declaraciones que hizo la salsera sobre Nesty, pareja de Goñi.

Tras la polémica, Amy Gutiérrez dio su descargo en el programa “El Reventonazo de la Chola” y lloró por los duros comentarios en redes sociales que la señalaban como la “manzana de la discordia” entre Mayra Goñi y Nesty.

Amy Gutiérrez llora tras acusaciones de Mayra Goñi (Video América TV)

Ahora, para poner punto final a las discusiones, Mayra Goñi volvió a utilizar su cuenta de Instagram, pero esta vez para enviarle sus disculpas a Amy y pedirle que la polémica con Nesty no se vuelva a mencionar.

“La semana pasada Amy y yo conversamos, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas, y dijimos que era la última vez que íbamos a hablar del tema que ya todo estaba cerrado porque esta cosas nos perjudica y no nos benefician en nada. Pensé que el tema había quedado cerrado, luego me sorprendió verla declarando en un programa de televisión. No la juzgo, respeto su decisión”, comentó la popular ‘Yuru’ en un video de Instagram.

“Tengo que pedir disculpas públicas, Amy, si en algún momento he ocasionado algo mal en ti, no he querido incentivar a nadie para que te ataque o te moleste. Les pido a todos que terminen con esto”, añadió Goñi en su Instagram.

Mayra Goñi rompe su silencio sobre Amy Gutiérrez

Por último, Mayra Goñi señaló que los usuarios de redes sociales “se están metiendo con su familia", y les pidió que “dejen de atacarla a Amy y dejen de atacarme a mí”.

