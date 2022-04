Volvió a contar su verdad. La bailarina Tessy Linda arremetió contra el cantante Néstor Villanueva luego que este negara que mantuvieron una relación en el pasado.

La artista desmintió al todavía esposo de Florcita Polo y aseguró que fue él quien la buscaba constantemente. Incluso precisó que el cumbiambero le enviaba, en ocasiones, “su ubicación” para que pudiesen encontrarse sin ser vistos.

“(¿Cuándo fue la última vez que mantuviste una relación amorosa con Néstor Villanueva?) hasta febrero de este año, me visitó al departamento”, indicó.

En este contexto, Linda calificó a Villanueva como un “mentiroso” tras no asumir la situación que ambos vivieron. Además, precisó que este le confesó que ella era “la mujer” con la que deseaba mantener una relación amorosa.

“Siento que él tenía que haber sido más varoncito, sí intentó algo conmigo. El que me buscaba era él. Me dijo ‘ya me deschavé, eres la mujer a la que quiero y te extraño’”, destacó.