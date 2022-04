Florcita Polo se encuentra en medio de la polémica luego que diera a conocer públicamente que denunció a Néstor Villanueva por maltrato psicológico. Ahora, su mejor amiga salió al frente y reveló algunos episodios de humillaciones y agresiones de los que fue testigo.

“La relación de Néstor y Flor viene deteriorada hace muchísimos años. A Flor le mandaron unos videos, unas conversaciones, donde veía a Néstor saliendo de un departamento, Flor quiso hacerse la ciega por sus hijos, no quería dejar a sus hijos sin papá, pero eso sí, le dijo que, si eso salía a la luz, ella terminaba su relación. Iba al salón llorando, hasta ese entonces yo no sabía de las humillaciones que Néstor le hacía a ella”, dijo la joven ante las cámaras de “América Hoy”.

En otro momento, la amiga de Flor Polo contó que Villanueva le había lanzado objetos a la hija de Susy Díaz, y no solo eso, pues también la insultó en más de una ocasión.

“Hace más o menos dos años, antes de que inicie la pandemia, Flor llegó hecha un mar de lágrimas y me di cuenta de que Néstor le había aventado una olla, le decía que no servía para nada, le llamaba inútil, inservible, lo primero que se me ocurrió fue decirle ‘busca ayuda en tu mamá’, pero ella por vergüenza no lo hacía”, reveló.

La amiga de Flor Polo también reveló un lamentable episodio que vivió la pareja a causa de su mascota. “Un día Bellota ensució la sala, y él fuera. Flor estaba arrodilla limpiando y le escupió al piso: Te falta aquí, lo peor de todo es que los niños estaban ahí”, recordó.

Frente a estas declaraciones, Christian Domínguez no ocultó si indignación y arremetió contra Néstor Villanueva. “Me estoy enervando. El hombre que maltrata a una mujer es cobarde. Generalmente lo que pasa es porque no tienen una figura materna, generalmente abusa de una persona que no esté protegida. Es indignante”, finalizó.

